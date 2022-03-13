سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انهيار أبرز أحزاب "حراك تشرين" في واسط

Category: سیاسة

Date: 2022-03-13T17:21:28+0000
انهيار أبرز أحزاب "حراك تشرين" في واسط

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع في واسط، اليوم الاحد، عن انهيار تنظيمات "البيت الوطني" في المحافظة على خلفية الاحداث الأخيرة التي ضربت الحزب.

ويعد "البيت الوطني" ثاني الأحزاب المنبثقة عن "حراك تشرين".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "5 مسؤولين ينتمون لحزب البيت الوطني في واسط مع العشرات من تنظيماتهم قدموا، اليوم، استقالاتهم من الحزب"، لافتاً إلى أن "ابرز المستقيلين من الحزب (احمد الباشگ) امين ممثلية الحزب في المحافظة".

وبين المصدر، أن " سبب استقالة الاعضاء في واسط، يعود إلى التخبط في السياسية الحزبية للبيت الوطني وانعدام الشفافية في العمل "، مشيراً إلى أن "الساعات المقبلة قد تشهد استقالات أخرى جديدة لقيادات في الأمانة العامة للبيت الوطني".

وفي الخامس من شهر اذار الجاري، كشف مصدر سياسي مطلع، لوكالة شفق نيوز، عن خلافات كبيرة ضربت الأمانة العامة المكونة من 19 عضواً لحزب البيت الوطني، بعدما اقترح أربعة منهم الانضمام لتجمعات أنشأها مقربون من رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي".

وبين المصدر، حينها أن "هذه التجمعات يقودها كاظم السهلاني الذي يعمل في مكتب الكاظمي، حيث تقوم بتنظيم مؤتمرات وندوات ونشاطات أخرى وهؤلاء الاعضاء الأربعة يدفعون باتجاه التقرب منها".

 

related

خلافات تضرب قيادة الممثل الثاني لـ"حراك تشرين" البيت الوطني

Date: 2022-03-05 17:47:52
خلافات تضرب قيادة الممثل الثاني لـ"حراك تشرين" البيت الوطني

مسؤول عراقي يكشف وجهاً جديداً متطوراً للفساد ويوجه رسالة لعدة مناطق

Date: 2019-10-12 07:54:00
مسؤول عراقي يكشف وجهاً جديداً متطوراً للفساد ويوجه رسالة لعدة مناطق

الأمين العام لمجلس النواب: العراق بأمس الحاجة لحركة ثورية

Date: 2019-11-09 09:53:53
الأمين العام لمجلس النواب: العراق بأمس الحاجة لحركة ثورية

سياسي يحذر من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق بعد الانسحاب الأمريكي

Date: 2021-08-15 09:36:50
سياسي يحذر من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق بعد الانسحاب الأمريكي

السفارة الاميركية تصدر توضيحاً حول هجمات "عملاء إيران" في العراق

Date: 2019-12-14 11:11:50
السفارة الاميركية تصدر توضيحاً حول هجمات "عملاء إيران" في العراق

حقيقة استبعاد "حنان الفتلاوي" من قائمة الفائزين بالانتخابات المبكرة

Date: 2021-10-12 11:05:16
حقيقة استبعاد "حنان الفتلاوي" من قائمة الفائزين بالانتخابات المبكرة

البرلمان يرجئ تمرير 6 مواد خلافية في قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-04 18:20:47
البرلمان يرجئ تمرير 6 مواد خلافية في قانون المحكمة الاتحادية

الكاظمي: العراق يمر بظروف حساسة يتوجب تشكيل حكومة قوية تخدم المواطن

Date: 2022-03-01 12:50:38
الكاظمي: العراق يمر بظروف حساسة يتوجب تشكيل حكومة قوية تخدم المواطن