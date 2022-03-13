انهيار أبرز أحزاب "حراك تشرين" في واسط

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع في واسط، اليوم الاحد، عن انهيار تنظيمات "البيت الوطني" في المحافظة على خلفية الاحداث الأخيرة التي ضربت الحزب.

ويعد "البيت الوطني" ثاني الأحزاب المنبثقة عن "حراك تشرين".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "5 مسؤولين ينتمون لحزب البيت الوطني في واسط مع العشرات من تنظيماتهم قدموا، اليوم، استقالاتهم من الحزب"، لافتاً إلى أن "ابرز المستقيلين من الحزب (احمد الباشگ) امين ممثلية الحزب في المحافظة".

وبين المصدر، أن " سبب استقالة الاعضاء في واسط، يعود إلى التخبط في السياسية الحزبية للبيت الوطني وانعدام الشفافية في العمل "، مشيراً إلى أن "الساعات المقبلة قد تشهد استقالات أخرى جديدة لقيادات في الأمانة العامة للبيت الوطني".

وفي الخامس من شهر اذار الجاري، كشف مصدر سياسي مطلع، لوكالة شفق نيوز، عن خلافات كبيرة ضربت الأمانة العامة المكونة من 19 عضواً لحزب البيت الوطني، بعدما اقترح أربعة منهم الانضمام لتجمعات أنشأها مقربون من رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي".

وبين المصدر، حينها أن "هذه التجمعات يقودها كاظم السهلاني الذي يعمل في مكتب الكاظمي، حيث تقوم بتنظيم مؤتمرات وندوات ونشاطات أخرى وهؤلاء الاعضاء الأربعة يدفعون باتجاه التقرب منها".