انقلاب على الاتفاقات.. ماذا يحدث خلف الكواليس في نينوى؟

شفق نيوز/ وصفت عضو مجلس نينوى، سمية غانم الخابوري، يوم الأربعاء، ما يجري داخل أروقة المجلس، بـ"الانقلاب على الاتفاقات السياسية".

وقالت الخابوري، وهي عضو عن حزب السيادة، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يحدث الآن هو محاولة للانقلاب على كل الاتفاقات التي جرت بين الأحزاب والتي أخذ البعض فيها استحقاقه ومن ثم يحاول القفز على استحقاقات الآخرين"، في إشارة إلى تحالف الإطار التنسيقي.

وأوضحت، أن هذا الانقلاب قد يكون له مردود سلبي على مجمل العملية السياسية والانتخابية وعلى أداء الحكومة المحلية بشكل عام في نينوى".

وتابعت الخابوري: "بعد انتخابات مجالس المحافظات اتفقت الكتل الفائزة في محافظة نينوى على تشكيل حكومة توافقية والمضي في العملية السياسية على أساس التوافق بين الجميع، لكن ما يحدث الآن هو محاولة للانقلاب على كل الاتفاقات".

ويحتدم الصراع بين أعضاء مجلس محافظة نينوى، بعد محاولات لأعضاء ضمن الإطار التنسيقي، الاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس.

وكان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، محمد الجبوري، قد أكد الاثنين الماضي، عدم حسم توزيع اللجان في المجلس، فيما أشار إلى أن تغييرات مديري الأقسام في المجلس ضمن صلاحيات الرئيس.

وفي وقت سابق، قال مصدر في محافظة نينوى، إن رئيس المجلس أحمد الحاصود، أجرى ستة تغييرات لمديري الأقسام في المجلس، شملت القانونية والإعلام والإدارة والتدقيق والتخطيط وأمين سر المجلس.