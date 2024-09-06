"انقلاب" داخل منظمة بدر في ذي قار بشعار "ثورة لتصحيح المسار"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، باقتحام مجموعة تابعة لمنظمة بدر مقر المنظمة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة تنتمي لمنظمة بدر يقودها (أبو الوليد الجابري) اقتحمت اليوم مقر منظمة بدر في الناصرية وقامت بطرد مسؤول المنظمة (ابو لقاء العامري)، فيما اعلن المقتحمون ثورة تصحيح المسار داخل المنظمة في ذي قار".

وبين المصدر، أن "دوافع المقتحمين لمقر المنظمة تعود لخلافات داخلية تتعلق بالنفوذ".

ولفت إلى أن "المجموعة أكدوا أنهم لن يسمحوا بعودة المسؤول السابق لإدارتها من جديد".