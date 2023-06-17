انقسام داخل الإطار التنسيقي بشأن موعد انتخابات المحافظات ومشاركة التيار الصدري

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم السبت، بوجود خلافات داخل الإطار التنسيقي بسبب موعد انتخابات مجالس المحافظات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن هناك مقترحا لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات لشهر نيسان 2024 من أجل دفع وإقناع التيار الصدري بالمشاركة بالانتخابات.

وأضاف المصدر؛ أن قوى داخل الاطار على رأسها ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب اهل الحق يرفضان تأجيل موعد الانتخابات وتصر على إجراءها نهاية السنة الحالية، حتى لو تم مقاطعتها من قبل التيار الصدري".