انقرة تنفي مزاعم انهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية

شفق نيوز/ نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الخميس، صحة المزاعم التي تتحدث عن اتفاق بين بغداد وأنقرة لإنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية.

جاء ذلك ردا على مزاعم منشورة في بعض وسائل الإعلام تدعي أن الاتفاقية الأمنية الأخيرة المبرمة بين البلدين تنص على إنهاء تواجد القوات التركية في العراق.

وذكر المركز في بيان نشرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية اليوم، أنه لم يرد مثل هذا البند في "مذكرة التفاهم بشأن التنسيق العسكري والأمني ​​ومكافحة الإرهاب" الموقعة بين تركيا والعراق.

وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم، سينشئ البلدان مركز تنسيق أمني ​​مشترك في بغداد ومركز تدريب وتعاون مشترك في بعشيقة (شمال العراق).

وأضاف: "سيتيح المركزان إمكانية القضاء على التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على سيادة البلدين وأمنهما والأمن الإقليمي".

وأكد أن تركيا تواصل مكافحة الإرهاب بعزم وإصرار داخل البلاد وخارجها.