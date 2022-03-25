بالاسماء.. "انقاذ وطن" يعلن "ضمان" مشاركة 210 نواب "حتى الآن" بجلسة السبت

شفق نيوز/ كشف مصدر في تحالف "إنقاذ وطن"، مساء اليوم الجمعة، عن الوصول الى "تأكيد" من نحو 210 نواب للحضور لجلسة انتخاب الرئيس، وفق معطيات مثبتة حتى المساء، لافتاً إلى أن التحالف بانتظار الوصول لترتيبات أخرى قبيل انعقاد الجلسة غداً السبت.

وبحسب الأرقام التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ من "انقاذ وطن"، فقد تم تثبيت حضور 75 نائباً منضوياً في الكتلة الصدرية، 62 نائباً عن تحالف السيادة، 31 نائباً عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، 28 نائباً عن تحالف من اجل الشعب، 5 نواب عن "العراق المستقل"، بالإضافة إلى إخطارات من نحو عشرة نواب مستقلين يتم تأكيدها قبيل انعقاد الجلسة.

وتوقع ايضاً حصول بعض التغييرات التي وصفها بالحاسمة تخص انعقاد الجلسة واتمام انتخاب الرئيس من عدمها يوم غد السبت.

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.