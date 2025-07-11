انفوغراف.. شفق نيوز ترصد عدد المرشحين في كل انتخابات منذ 2005

شفق نيوز- بغداد

جاء إعلان مفوضية الانتخابات، عن عدد المرشحين المشاركين فيها، ليسلط الضوء على عدد المرشحين في كل الانتخابات السابقة منذ 2005، وبحسب إحصاء أعدته وكالة شفق نيوز، فإنه تبين أن العام 2014، كان صاحب العدد الأكبر من ناحية المرشحين.

ووفقا للبيان الرسمي، سيشارك في الانتخابات التي ستجري بتشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهي الانتخابات السادسة، 7900 مرشح.

وبالعودة للانتخابات السابقة، وحسب التسلسل الزمني، فقد بلغ عدد المرشحين في انتخابات 2005، وهي الأولى، 6655 مرشحا، وفي انتخابات عام 2010، بلغ عدد المرشحين 6281 مرشحا.

وفي انتخابات 2014، التي تزامت مع دهول تنظيم داعش للبلاد، بلغ عدد المرشحين، 9040، وهو الأكبر لغاية الان، وفي انتخابات عام 2028، التي جاءت بعد طرد تنظيم داعش وتحقيق النصر، بلغ عدد المرشحين 7368.

وفي الانتخابات المبكرة، التي جرت عام 2021، استجابة لمطالب "تظاهرات تشرين"، بلغ عدد المرشحين فيها 3227 مرشحا.

يشار إلى أن كل انتخابات مما سبق، جرت بنظام انتخابي مختلف عن الأخرى، من ناحية القاسم الانتخابي ونظام احتساب الاصوات وطبيعة الدوائر الانتخابية.