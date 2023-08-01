انفراط عقد تحالف "الجيل الجديد" و"إمتداد" والاخيرة تتفاجئ

شفق نيوز/ أعلنت حركة "الجيل الجديد"، يوم الثلاثاء، انتهاء تحالفها مع حركة "امتداد"، لوجود "مشاكل".

وكتبت القيادية في الحركة سروة عبد الواحد تغريدة لها على موقع تويتر، قالت فيها: حينما قررنا نحن "الجيل الجديد" التحالف مع "حركة امتداد" كنَّا على يقين أنَّ الدكتور علاء الركابي شخصٌ يستحق هذه الثقة، وما زلنا نثق به، ونعرف جيداً أنَّه نزيه ووطني.

وأضافت: لكن يبدو أنَّ المشاكل التي تعترض هذه الحركة أكبر وأقوى من إخلاص الركابي وبعض زملائه، لذا نعلن انتهاء هذا التحالف، ونرجو لهم التوفيق والاستمرار على النهج الإصلاحي الواعي.

بالمقابل، صرح رئيس كتلة "امتداد" النائب حيدر السلامي، قائلاً "تفاجأت حركة امتداد بانهاء تحالفها الهزيل مع الجيل الجديد بتغريدة".

وأوضح ان "انهاء تحالف من اجل الشعب بتغريدة دون علم حركة امتداد، هو دليل على أنه تحالف شكلي وغير فعلي".

وأكد السلامي، أن حركة امتداد تعمل بديمقراطية حقيقية ولا تؤمن بالشخوص إنما بالفكر والمبدأ".

وفي منتصف كانون الأول 2021، أعلنت كلتا الحركتين السياسيتين تشكيل تحالف برلماني جديد تحت اسم "تحالف من أجل العراق" يضم 18 نائباً.

وكتلة "حراك الجيل الجديد" يتزعمها شاسوار عبد الواحد، فيما يتزعم كتلة "امتداد" علاء الركابي، والتي تمثل الحراك الشعبي المناهض للحكومة.

وحصل كل من الكتلتين على 9 مقاعد في انتخابات البرلمان التي أجريت في 10 من تشرين الأول 2021.