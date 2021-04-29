انفراط العقد بين الاحزاب الكوردستانية في كركوك: كل سيخوض الانتخابات بقائمة منفردة

شفق نيوز/ انفرط العقد المعروف باسم "التحالف الكوردستاني" بين الأحزاب الكوردستانية في محافظة كركوك لتخوض تلك الأحزاب الانتخابات التشريعية في العراق المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي بقوائم منفردة.

وقال رسول رؤوف مسؤول الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني في كركوك في تصريح لوكالة شفق نيوز: لم يعد هناك شيء باسم التحالف الكوردستاني في كركوك.

وأوضح ان كل حزب كوردستاني سيخوض الانتخابات بقائمة منفردة، ولغاية الآن هناك اربعة احزاب كوردستانية أتمت تشكيل قوائمها الانتخابية.

وعن أسباب عدم اتفاق الاحزاب الكوردستانية على قائمة واحدة قال رؤوف: إننا لم نجتمع يوماً من أجل الاتفاق على المشاركة بقائمة واحدة، مشيرا إلى أن التحالف السابق تم تشكيله لخوض انتخابات مجالس المحافظات.

وأضاف أن الانتخابات هذه المرة تختلف عن سابقاتها لأن أي شخص يمكنه التنافس للحصول على مقعد نيابي من دون الاعتماد على الأحزاب لأن الأصوات تذهب بشكل مباشر للفرد.