انفجارا بغداد.. البرلمان يطالب بـ"تسجيلات الكاميرات" ويوجه باستدعاء قادة أمن

شفق نيوز/ طالبت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، الحكومة بفتح تحقيق عاجل لتحديد الجهة الأمنية المقصرة في تأمين حماية منطقة ساحة الطيران وسط بغداد، وتزويد المجلس بتسجيل الكاميرات الأمنية.

وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي، في تغريدة له، على تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "ما جرى في بغداد اليوم يؤشر إلى حالة خطرة، إذ يحاول الإرهاب الأعمى زعزعة الاستقرار واستهداف الأمن المجتمعي".

وتابع أن "حفظ الأمن ودعم المؤسسة الأمنية مسؤولية الجميع، ولا بدَّ من اتخاذ جميع السبل الاستباقية ضمن الجهد الاستخباري، لحماية أمن المواطن وتحييد تطلعات من تسوِّل له نفسه العبث باستقرار البلاد وحياة المواطنين ومقدراتهم".

بدوره، قال النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين فيه كل أشكال الإرهاب والفكر التكفيري، وندعو الحكومة الى تحقيق عاجل وتزويد مجلس النواب بتسجيل الكاميرات الأمنية والاسراع بالكشف عن الجهات المنفذة و تكثيف الجهد الاستخباري والأمني خلال المرحلة المقبلة".

وعدّ الكعبي التفجيرين "رسالة تحذير واضحة يجب التعامل معها بكل قوة وحزم، وان الهدف القادم يكون ملاحقة الخلايا الإرهابية في أوكارهم العفنة قبل ان يفكروا بالقيام بافعال إرهابية مماثلة".

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لجنة الامن والدفاع النيابية بإستدعاء القادة الامنيين على وجه السرعة للوقوف على ملابسات هذا الخرق الامني الكبير، مطالبا الحكومة بـ"اتخاذ الاجراءات الامنية المشددة لحماية ارواح الناس وممتلكاتهم سيما في الاماكن التي يرتادها المواطنين بكثرة وعلى وجه الخصوص الاسواق والمحال التجارية".