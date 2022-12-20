انعقاد لقاء قمة ثلاثي بين السوداني و العاهل الأردني والرئيس المصري

شفق نيوز/ عُقد في مركز الملك الحسين بالبحر الميّت، اليوم الثلاثاء، لقاءٌ ثلاثي ضمّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش حضورهم مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة، الذي يستضيفه الأردن.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أنه جرى خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون والتكامل وتعزيز الشراكة بين البلدان الشقيقة، العراق والأردن ومصر، وسبل تفعيل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية ترابط البُنى التحتية مع الدول الشقيقة، وتقوية الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ومجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفقا للبيان.

ويرأس السوداني وفداً حكومياً رفيعاً للمشاركة في مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي يستضيفه الأردن.

وسيبحث خلال أعمال القمّة العلاقات الثنائية مع زعماء الدول المشاركة، وآليات التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمناخية الراهنة، وتحقيق التكامل مع دول المنطقة في الجانب الخدماتي والشراكة الاقتصادية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

ويعقد مؤتمر "بغداد 2" مساء الثلاثاء في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على ساحل البحر الميت، بعد دورة أولى أقيمت في العاصمة العراقية في آب/أغسطس 2021 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراق.

ويشارك في المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.

كذلك، يشارك في المؤتمر وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.