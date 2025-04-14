انعقاد جولة المشاورات السياسية الأولى بين العراق والسعودية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الاثنين، انعقاد جولة المشاورات السياسية الأولى بين وزارتي خارجية السعودية والعراق في العاصمة بغداد.

وأوضحت الخارجية السعودية في بيان، أن جولة المشاورات شهدت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير سعود الساطي، ومن الجانب العراقي سعادة وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم.

وحضر هذه الجولة من المشاورات السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري، والسفيرة العراقية لدى الرياض صفية السهيل.

يذكر أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ونظيره العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، بحثا في اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي، تعزيز العلاقات الثنائية في المجالين العسكري والدفاعي، ومستجدات الأحداث في المنطقة.