انعقاد الإجتماع الرابع للجنة السياسيَّة والأمنيَّة والعسكريَّة المُنبثقة عن مجلس التنسيق السعوديّ العراقيّ

شفق نيوز/ أفادت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، بإنعقاد الإجتماع الرابع للجنة السياسيَّة والأمنيَّة والعسكريَّة المُنبثقة عن مجلس التنسيق السعوديّ العراقيّ في جدة، بحضور عدد من القادة العسكريين والأمنيين العراقيين والسعوديين.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن الاجتماع رأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان هذا الإجتماع.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الإجتماع، استعراض العلاقات الأخويَّة المتينة، وسُبُل تعزيزها وتطويرها في مُختلِف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المُشترَك لاسيما في المجالات السياسيَّة والأمنيَّة والعسكريَّة.

كما أشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تأتي استكمالًا لموضوعات الاجتماعات السابقة، وتهيئة مذكرات تفاهم في مجال تسهيل إجراءات السفر بين البلدين.

وأكَّد الجانبان على ضرورة تكثيف العمل المُشترَك لمُحاربة التجارة بالمخدرات والاستفادة من الإجراءات التي تتبعها المملكة في هذا المجال، وأهمّيَّة الاستمرار في تبادل المعلومات لمحاربة تنظيم داعش.

وفي الختام تطرق الجانبان إلى مُستجدّات الأوضاع على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة، وفقا للبيان.