انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن بحضور السوداني ونيجيرفان بارزاني وقادة العالم

شفق نيوز/ ينطلق مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، يوم الجمعة، وسط ترجيحات بأن تسيطر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا على أبرز النقاشات فيه، وذلك بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جانب قادة العالم، باستثناء المسؤولين الروس.

وبحسب رئيس المؤتمر كريستوف هويسجن، ستستمر هذه الاجتماعات، حتى يوم الأحد المقبل 19 فبراير/شباط 2023، ويعتبر منتدى هاماً للحوار الدولي منذ عام 1963.

ويناقش حوالي 500 ضيف في فندق Bayerischer Hof في ميونخ في شهر فبراير/شباط من كل عام، أهم التحديات التي تواجه الأمن الدولي، بعيدًا عن المسرح والكاميرات.

ويستغل الدبلوماسيون في مؤتمر ميونخ للأمن، الفرصة لإجراء محادثات غير رسمية وسرّية لاستكشاف الحلول الممكنة للنزاعات، في الممرات أو في غرف الاجتماعات بالفندق.