انطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة تسع دول

شفق نيوز/ انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، لالعمال مؤتمر التعاون والشراكة بمشاركة تسع دول .

ووصل الى بغداد في ساعة متقدمة من ليلة امس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فيما بدأت باقي وفود الدول بالوصول منذ ساعات الصباح الاولى، وهم كل من ملك الاردن عبد الله الثاني، أمير قطر حمد بن تميم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء الكويت صباح خالد الصباح، ورئيس وزراء الامارات حاكم دبي محمد بن راشد، وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، فضلاً عن أمين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط، وامين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.