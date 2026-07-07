انطلاق مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان خامنئي في النجف

شفق نيوز- النجف

بدأت مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، مساء اليوم الثلاثاء، في مطار النجف الدولي بمشاركة عراقية وإيرانية رفيعة المستوى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مراسم الاستقبال شارك فيها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له، وبمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية.

كما شارك في الاستقبال أيضاً قيادات الإطار التنسيقي، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، إلى جانب عدد من القيادات السياسية الأخرى.