انطلاق مباحثات الكاظمي ومدبولي وتوقيع اتفاقيات في مجالات عدة

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية، الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة.

وقال بيان صدر عن مكتب الكاظمي وورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير أشاد في مستهل الاجتماع، بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات استراتيجية تخدم مصلحة البلدين، كما أشاد بموقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وعبّر الكاظمي، بحسب البيان، عن سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية.

وأكد الكاظمي على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار، داعيا الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة.

وكانت اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، قد بدأت أعمالها التحضيرية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 28 تشرين الحالي، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، في القطاعات التي يجري البحث والتعاون بشأنها.

وتتركز المباحثات على مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من القطاعات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في النهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، العاصمة بغداد لترأس اجتماعات اللجنة العليا "المصرية – العراقية" المشتركة، مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي