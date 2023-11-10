انطلاق أعمال لجنة الشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية في بغداد

شفق نيوز/ احتضنت العاصمة بغداد، صباح الجمعة، أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية.

وقال موفد وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع تشارك فيه عدة دول آسيوية، حيث ستبحث العلاقات الثنائية والتطورات في قطاع غزة وضرورة تنسيق المواقف البرلمانية ازاء التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف أن الاجتماع ينعقد لمدة يومين الجمعة والسبت.

بدوره، أوضح النائب عبد الكريم عبطان، أن "اجتماع اليوم مع الوفود العربية والآسيوية المشاركة في الاجتماع، خصص لمناقشة ما يحدث في فلسطين من إبادة وجريمة ضد الإنسانية من تجويع وقتل الأطفال والنساء وكبار السن".

وأضاف عبطان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "أكثر الدول المشاركة في الاجتماع المنعقد في بغداد، وافقوا على أن تكون الحرب على غزة المحور الأساسي في الاجتماع الآسيوي، وإدانه الجرائم بحق الفلسطينيين".

ولفت إلى أن "الاجتماع سيناقش مواضيع أخرى كالاقتصاد والحوكمة والتنمية المستدامة ومكافحة المخدرات، ولكن الاجتماع يركز على قضية فلسطين، بعد الاتفاق مع أغلبية الوفود الآسيوية المشاركة في الاجتماع".

وأشار عبطان، إلى أن "اجتماعاً آخر سيعقد في تركيا مع نهاية الشهر الجاري، لمتابعة مقررات الاجتماع الحالي، والتأكيد على موضوع فلسطين".