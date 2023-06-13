انطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر

شفق نيوز/ انطلقت أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وقالت وسائل إعلام رسمية مصرية، إن أعمال اللجنة انطلقت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ووصل السوداني أمس الأثنين إلى القاهرة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس وزراء العراق، وزراء: الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددا من المسؤولين.