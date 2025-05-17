انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية، بحضور ستة زعماء دول ومسؤولين من الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الوزراء ونوابهم ووزراء الخارجية الذين يمثلون دولهم في القمة.

وافتتحت أعمال القمة بعقد الجلسة العلنية، التي بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة مملكة البحرين ألقاها وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني بصفته رئيس الدورة السابقة (33)، حيث سلّم رئاسة الدورة إلى العراق.

وقال رئيس وفد مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، في كلمته "تشرفت البحرين برئاسة القمة العربية الثالثة والثلاثين، مشيرا الى أن قمة البحرين أقرت العديد من المقررات والمبادرات وتعزيز التعاون العربي.

وأشاد الزياني، "بحسن التنظيم لقمة بغداد الرابعة والثلاثين"، مشيراً إلى أن "قمة بغداد تنعقد وسط تحديات إقليمية ودولية كبيرة".

كما ثمن الزياني، "دعم الدول العربية لترشيح البحرين بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي".

وسلم رئيس وفد مملكة البحرين رئاسة الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي أعلن بدوره افتتاح أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين برئاسة العراق.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة العمل المغلقة لاعتماد جدول الأعمال ومناقشة القرارات، تعقبها جلسة ختامية علنية تتضمن إعلان بغداد، وكلمة ختامية من رئيس المؤتمر، إلى جانب تحديد مكان انعقاد الدورة المقبلة (القمة الـ35).

كما ستُعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، إذ تنطلق الجلسة الافتتاحية عصراً، تليها جلسة العمل الأولى لمناقشة واعتماد المشاريع والقرارات، وتُختتم أعمال اليوم بمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية العراقي والأمين العام لجامعة الدول العربية، يُعقد عند المساء.

وقبيل انطلاق أعمال القمة، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في رسالة بخط يده، أن بغداد تجمع الأشقاء كما هو دورها التاريخي، من أجل صياغة رؤية استراتيجية للمستقبل تضمن الاستقرار والتنمية والتكامل بين الشعوب العربية.

وعلى مستوى رؤساء الدول يشارك كلاً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، ورئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود والرئيس الفلسطيني محمود عباس .

كما شارك ممثلًا عن الأردن رئيس الوزراء جعفر حسان، وممثلًا عن لبنان رئيس الوزراء نواف سلام، ومن دولة الكويت وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله، ومن مملكة البحرين وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وضمّت الوفود أيضاً رئيس وفد جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد، وممثل سوريا وزير الخارجية أسعد الشيباني، وممثل المغرب وزير الخارجية ناصر بوريطة، وممثل الجزائر وزير الخارجية أحمد عطاف، وممثل سلطنة عمان نائب رئيس الوزراء شهاب بن طارق آل سعيد، وممثل جيبوتي وزير الخارجية عبد القادر حسين عمر، وممثل تونس محمد علي بن أحمد الهادي، وممثل السعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وممثل الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان، وعن جزر القمر وزير الخارجية مباي محمد، وعن السودان عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر، فيما أرسلت ليبيا سفيرها لدى الجامعة العربية عبد المطلب ثابت.

ويشارك في أعمال القمة أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصل بغداد مساء الجمعة، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمني عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج - لويجي دي مايو.