انطلاق أعمال "القمة الثلاثية" في بغداد

شفق نيوز/ أنطلقت في العاصمة العراقيّة بغداد، يوم الأحد، أعمال القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية.

ويستضيف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في القمة الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، مراسم استقبال رسمية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في القصر الحكومي.

وتضمنت مراسم الاستقبال بحسب بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، عزف النشيد الوطني لكل من العراق والأردن، واستعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة. ويزور الملك الاردني العراق للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية، التي ستعقد اليوم وتناقش عددا من الملفات البينية في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب وكذلك التعاون الاقتصادي وفي مجال الاستثمار، والتي تأتي استكمالا لاجتماعات القمة السابقة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، عن إجراء جولة مباحثات بين الكاظمي والعاهل الأردني.

وناقشت المباحثات التي جرت في القصر الحكومي ببغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، في إطار المصالح المشتركة في المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية ومختلف مجالات التبادل الثنائي".

واستعرض الجانبان ووفقا للبيان، "ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتبني كل ما من شأنه تعزيز الإستقرار في المنطقة، على طريق التنمية المستدامة ومراعاة مصالح الشعوب الصديقة والشقيقة".