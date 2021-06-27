سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انطلاق أعمال "القمة الثلاثية" في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-06-27T11:40:31+0000
انطلاق أعمال "القمة الثلاثية" في بغداد

شفق نيوز/ أنطلقت في العاصمة العراقيّة بغداد، يوم الأحد، أعمال القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية.

ويستضيف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في القمة الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، مراسم استقبال رسمية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في القصر الحكومي.

وتضمنت مراسم الاستقبال بحسب بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، عزف النشيد الوطني لكل من العراق والأردن، واستعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة. ويزور الملك الاردني العراق للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية، التي ستعقد اليوم وتناقش عددا من الملفات البينية في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب وكذلك التعاون الاقتصادي وفي مجال الاستثمار، والتي تأتي استكمالا لاجتماعات القمة السابقة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، عن إجراء جولة مباحثات بين الكاظمي والعاهل الأردني.

وناقشت المباحثات التي جرت في القصر الحكومي ببغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، في إطار المصالح المشتركة في المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية ومختلف مجالات التبادل الثنائي".

واستعرض الجانبان ووفقا للبيان، "ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتبني كل ما من شأنه تعزيز الإستقرار في المنطقة، على طريق التنمية المستدامة ومراعاة مصالح الشعوب الصديقة والشقيقة".

related

ذوو ضحايا تظاهرات تشرين يرفضون ترشيح محافظ ذي قار ويدعون للأبقاء على الأسدي

Date: 2021-03-02 14:43:43
ذوو ضحايا تظاهرات تشرين يرفضون ترشيح محافظ ذي قار ويدعون للأبقاء على الأسدي

الكاظمي في باريس الشهر المقبل.. "مراقبو انتخابات فرنسيين واسلحة ومفاعل نووية"

Date: 2020-09-21 05:35:33
الكاظمي في باريس الشهر المقبل.. "مراقبو انتخابات فرنسيين واسلحة ومفاعل نووية"

تحالف العامري يشكك بقدرة الكاظمي على تشكيل الحكومة لأسباب

Date: 2020-04-12 09:44:18
تحالف العامري يشكك بقدرة الكاظمي على تشكيل الحكومة لأسباب

الكاظمي يدعو إلى وضع حد للمشاريع المتلكئة في العراق

Date: 2021-06-16 07:51:25
الكاظمي يدعو إلى وضع حد للمشاريع المتلكئة في العراق

الكاظمي يدعو الى نبذ الخلافات: الانتخابات فرصة مناسبة للسلام في العراق

Date: 2021-05-22 14:08:05
الكاظمي يدعو الى نبذ الخلافات: الانتخابات فرصة مناسبة للسلام في العراق

الكاظمي لمبعوث بوتين: علاقات روسيا والعراق ليست بمستوى الطموح

Date: 2020-10-26 14:27:42
الكاظمي لمبعوث بوتين: علاقات روسيا والعراق ليست بمستوى الطموح

البيت البيض: ترامب شجع الكاظمي على اجراء الانتخابات المبكرة في العراق

Date: 2020-05-12 08:14:07
البيت البيض: ترامب شجع الكاظمي على اجراء الانتخابات المبكرة في العراق

مسؤولون انباريون ينتقدون تغاضي الكاظمي عن "ملف المغيبين" خلال زيارته الفلوجة

Date: 2020-12-10 15:43:28
مسؤولون انباريون ينتقدون تغاضي الكاظمي عن "ملف المغيبين" خلال زيارته الفلوجة