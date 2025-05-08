انطلاق أعمال الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا.. صور

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين العراق وتركيا في العاصمة التركية أنقرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصل السوداني، صباح اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر مراسم استقبال رسمية شهدت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.

وسيجري رئيس مجلس الوزراء مباحثات ثنائية مع الرئيس التركي، كما سيترأس وفد العراق في اجتماعات المجلس الأعلى العراقي التركي للتعاون الاستراتيجي، وكذلك سيرعى مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب التركي في مجالات متعددة.