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أنصار الإطار التنسيقي يتظاهرون في بغداد والموصل "دفاعاً عن الدولة وشرعيتها" (صور)

Category: سیاسة

Date: 2022-08-12T14:09:22+0000
أنصار الإطار التنسيقي يتظاهرون في بغداد والموصل "دفاعاً عن الدولة وشرعيتها" (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في العاصمة بغداد ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى يوم الجمعة، تظاهرتان لأنصار الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من انصار الاطار تجمعوا في ساحة الطابقين بمنطقة الجادرية متجهين صوب المنطقة الخضراء من جهة بوابة الجسر المعلق.

ورفع المتظاهرون لافتات طالبت بـ"تشكيل حكومة خدمة وطنية تكافح الغلاء والبطالة وانعدام الكهرباء".

وكذلك رفع المتظاهرون شعارات "كلا للفوضى وتخريب المؤسسات وخفض سعر الدولار".

وفي الموصل، انطلقت تظاهرة لأنصار الإطار التنسيقي في دورة الحمام قرب منطقة سوق النبي بالجانب الايسر من المدينة.

وقال المتظاهرون لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "هدف تظاهراتهم هو حماية الدولة والدفاع عن الشرعية".

والمتظاهرون هم من خارج مدينة الموصل يأتون بباصات النقل للتظاهر في الموصل وغالبيتهم من سهل نينوى من الشبك.

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