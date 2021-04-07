سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ

Category: سیاسة

Date: 2021-04-07T15:16:16+0000
انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية، يوم الأربعاء، انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحَّاف، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأميركي انتوني بلينكن، افتتحا جلسة الحوار الاستراتيجي العراقي-الأميركيّ".

وتتضمن الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي، مناقشة قضايا تتعلق بالأمن والطاقة والاقتصاد، فضلا عن التعاون في مجال الثقافة والتعليم.

وهذه الجولة، هي الثالث من نوعها بين البلدين، إذ عقدت الأولى في حزيران الماضي، بينما الثانية خلال شهر آب من عام 2020.

وشملت الجولتان السابقتان، اتخاذ خطوات على طريق خفض القوات الأميركية، على وقع ضغوط متواصلة من أطراف سياسية مناهضة للوجود الأجنبي بشكل قاطع.

related

واشنطن تكشف موعد استئناف الحوار الاستراتيجي مع العراق

Date: 2021-03-23 20:27:10
واشنطن تكشف موعد استئناف الحوار الاستراتيجي مع العراق

ترامب يبلغ صالح ضرورة مواجهة ايران ونفوذها والحافظ على سوق للأمريكيين بالعراق

Date: 2019-09-25 07:07:26
ترامب يبلغ صالح ضرورة مواجهة ايران ونفوذها والحافظ على سوق للأمريكيين بالعراق

أمريكا تحذر من مصير للعراق مشابه لسوريا ولبنان وتلخص مطالبها بالحوار مع بغداد

Date: 2020-06-12 17:34:32
أمريكا تحذر من مصير للعراق مشابه لسوريا ولبنان وتلخص مطالبها بالحوار مع بغداد

إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

Date: 2020-06-02 14:28:14
إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

ترامب يبلغ صالح تطلع امريكا لعلاقات اقتصادية وامنية جديدة مع العراق

Date: 2020-03-21 11:58:22
ترامب يبلغ صالح تطلع امريكا لعلاقات اقتصادية وامنية جديدة مع العراق

"بينها العراق".. دول عربية على طريق الإمارات في الاتفاق مع إسرائيل

Date: 2020-08-14 06:57:25
"بينها العراق".. دول عربية على طريق الإمارات في الاتفاق مع إسرائيل

دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

Date: 2019-06-22 14:15:13
دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

إيران تبدي موقفا من عمل عسكري امريكي محتمل في العراق

Date: 2020-03-31 13:29:25
إيران تبدي موقفا من عمل عسكري امريكي محتمل في العراق