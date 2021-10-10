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انطلاق التصويت العام للانتخابات العراقية والكاظمي ونيجيرفان بارزاني اول المصوتين

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T04:02:12+0000
انطلاق التصويت العام للانتخابات العراقية والكاظمي ونيجيرفان بارزاني اول المصوتين

 شفق نيوز/ شرع العراقيون اليوم الأحد بالإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات تشريعية لهم منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في العام 2003.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي أمام الناخبين وسط رقابة دولية، واجراءات امنية مشددة.

وكان كلا من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اربيل، ومن ثم رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي في بغداد اول المصوتين في هذه الانتخابات.

وتقرر إجراء هذه الانتخابات قبل موعدها القانوني المقرر في شهر نيسان من العام 2022 لكسر الجمود السياسي الحاصل بعد الاحتجاجات الدامية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019 والتي أطاحت بحكومة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وبعد فتح صناديق الإقتراع العام صباح اليوم يحق لـ23 مليون ناخب التصويت على إختيار 329 مرشحاً للدورة البرلمانية الخامسة.

وتوجد في مناطق ومدن العراق كافة بما فيها إقليم كوردستان 57834 مركز اقتراع.

وتشكل هذه الانتخابات منعطفا بالنسبة للقوى السياسية التقليدية الحاكمة في البلاد خاصة الشيعية منها التي تسلمت زمام الحكم منذ العام 2003 بسبب امتعاض جمهورها في مناطق الوسط والجنوب لتردي الواقع الخدمي والمعيشي، وتفشي البطالة داخل المجتمع واستشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات ودوائر الدولة في البلاد.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي  قد أعتبر في خطاب متلفز، أول أمس الجمعة، بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيق التغيير السياسي المنشود في البلاد، متوعدا بعدم التسامح مع الخروقات خلال عملية الاقتراع.

وبلغ عدد المشاركين في التصويت الخاص بأفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون الذي أجراه العراق أول أمس الجمعة 821800 من أصل 1196524 ناخبا كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 69 بالمئة.

 

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