انطلاق اجتماع قادة الكتل السياسية بحضور بلاسخارت وغياب الصدريين

شفق نيوز / شهد القصر الحكومي في بغداد، اليوم الأربعاء، بدء اجتماع قادة الأحزاب والكتل السياسية بحضور الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، ومقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز إن "جميع قادة الكتل السياسية ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان والممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس - بلاسخارت، حضروا اجتماعاً دعا اليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي، يوم أمس الثلاثاء، في القصر الحكومي ببغداد".

وأضاف المصدر أن "من ضمن الحضور قادة الإطار التنسيقي الشيعي بمجملهم، فيما قاطع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر هذا الاجتماع".

من جهته أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف إن "التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".

بدوره قال رئيس تجمع سند أحمد الأسدي في تغريدة على موقع تويتر إن "زعيم تحالف الفتح هادي العامري سيكون ممثلا عنه وعن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي في الاجتماع".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا، يوم أمس الثلاثاء، قادة القوى السياسية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غد؛ للبدء في حوار "جاد"، مشددا على كلّ الأطراف ضرورة "إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي".

وتأتي دعوة الكاظمي في ظل تأزم الواقع السياسي بين الإطار التنسيقي من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى، بشان تشكيل الحكومة وشكلها وصلت، بحسب المراقبين الى "كسر الارادات" في ظل الاعتصامات المتواصلة من الطرفين.