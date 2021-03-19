انطلاق اجتماع "سياسي" حاسم لمشروع قانون الموازنة العراقية

شفق نيوز / عقدت رئاسة مجلس النواب، يوم الجمعة، اجتماعا حاسما لتمرير موازنة 2021، وذلك بحضور قادة القوى السياسية وبينها الكوردستانية.

وأبلغ مصدر برلماني، وكالة شفق نيوز، بـ"بدء الاجتماع الحاسم في مقر اللجنة المالية البرلمانية، وبحضور رئاسة مجلس النواب وقادة القوى السياسية، من أجل حسم قضية تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع سيتضمن الاتفاق النهائي على صيغة قانونية وفنية بخصوص حصة إقليم كوردستان في الموازنة".

ويعقد البرلمان العراقي، جلسة خاصة ظهر يوم الجمعة، للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان.

يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 التي أرسلها مجلس الوزراء إلى البرلمان العراقي، شمل عجزاً قدره 71 تريليون دينار عراقي، قبل تعديله من قبل اللجنة المالية النيابية.