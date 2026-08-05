انطلاق اجتماع "إدارة الدولة" بحضور نيجيرفان بارزاني

شفق نيوز- بغداد

انطلق مساء الأربعاء، اجتماع ائتلاف "إدارة الدولة" في العاصمة بغداد، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئاسات الأربع، إلى جانب قادة القوى والأحزاب السياسية المنضوية في الائتلاف.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق، وتداعيات التصعيد الإقليمي، فضلاً عن آليات تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز في وقت سابق، يتصدر الأزمة المالية جدول أعمال الاجتماع، ولا سيما تعثر استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، على خلفية تعطّل صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز.

كما يناقش المجتمعون الوضع الأمني عقب الغارات الأميركية ـ السعودية التي استهدفت، في 29 تموز الماضي، مقرات للحشد الشعبي في عدد من المحافظات، وما أعقبها من تهديدات أطلقتها فصائل عراقية مسلحة بالرد على السعودية.

وكان رئيس إقليم كوردستان قد عقد، قبيل الاجتماع، لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، بحثا خلاله مجمل الأوضاع في البلاد والتحديات الداخلية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على العراق.

وأكد نيجيرفان بارزاني عقب اللقاء دعم إقليم كوردستان لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، وحصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد المواقف والتنسيق بين مؤسساتها بما يصون سيادة العراق واستقراره.