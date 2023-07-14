أنصار فصائل شيعية عراقية يتظاهرون احتجاجاً على "تدخلات" أمريكا و"تهديدها بتصفية قادتهم"

شفق نيوز/ انطلقت في العاصمة بغداد، يوم الجمعة، تظاهرة لأنصار فصائل شيعية احتجاجاً على "تدخلات" الولايات المتحدة بالشأن العراقي و"تهديدها بتصفية قادتهم".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من انصار الفصائل الشيعية تجمعوا عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، احتجاجاً على ما قالوا إنها "تدخلات السفيرة الامريكية لدى بغداد بالشأن العراقي.

وهتف المتظاهرون بهتاف "الله الله أكبر امريكا الشيطان الاكبر".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن أكثر من 3000 منتسب امني وصلوا الى مقتربات السفارة الامريكية تحسبا من انطلاق تظاهرة لبعض الفصائل الشيعية احتجاجا على تقرير أمريكي نشرته صحيفة "ميدل ايست"، قالت فيه إن: امريكا تخطط لاستهداف بعض قادة الفصائل المسلحة الشيعية في العراق.

يذكر أن انصاراً للفصائل الشيعية العراقية المنضوية في الحشد الشعبي قد اقتحموا في نهاية العام 2019 السور الخارجي لمقر السفارة الأمريكية المحصنة في المنطقة الخضراء ببغداد لأول مرة منذ تشييدها بعد إسقاط نظام صدام حسين في ربيع العام 2003.

وجرت عملية الاقتحام احتجاجاً على قصف جوي امريكي استهدف مواقع لكتائب حزب الله العراقي واسفر عن مقتل واصابة العشرات من المقاتلين.