انصار خشان يتظاهرون في السماوة للمطالبة بإقالة الحلبوسي

شفق نيوز/ نظم العشرات من أنصار النائب باسم خشان في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، اليوم الجمعة، تظاهرة ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان المتظاهرين طالبوا بإقالة الحلبوسي نتيجة قراره الأخير ضد النائب باسم خزعل، ورفعوا لافتات كتب عليها "الحلبوسي رئيس غير شرعي لبرلمان شرعي".

وبين مراسلنا، ان المحتجين هددوا باجراءات تصعيدية ضد رئيس مجلس النواب وداعميه فيما اتخذه من قرارات ضد خشان.

وأول أمس الأربعاء، قال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان، "لايتم إضافة النائب باسم خشان لأي لجنة برلمانية، ولايسمح له بأي مداخلة إلا أن يقدم اعتذاراً مكتوباً الى رئاسة مجلس النواب".

ويوم السبت (7 أيار الجاري)، اتهم النائب المستقل باسم خشان، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بارتكابه "جرائم مالية" وانتهاكه الدستور، مطالباً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإقالته بناءً على وثائق يمتلكها.