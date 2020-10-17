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انصار للحشد يقتحمون مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد ويضرمون النيران فيه

Category: سیاسة

Date: 2020-10-17T06:47:18+0000
انصار للحشد يقتحمون مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد ويضرمون النيران فيه

شفق نيوز/ خرج العشرات من انصار الحشد الشعبي صباح اليوم السبت بتظاهرة قرب الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط العاصمة بغداد منددين بالتصريحات الاخيرة للقيادي في الحزب هوشيار زيباري.

وكانت مواقع على التواصل الاجتماعي ومجاميع موالية للحشد من بينها "ربع الله" قد حشدت منذ يوم امس للخروج بهذه التظاهرة.

وتداولت حسابات مقربة من الحشد الشعبي تسجيلات فيديوية تظهر نزول اشخاص يرتدون الملابس السوداء من حافلات في شارع 42 بحي الكرادة ببغداد قرب مقر الحزب، وقاموا بعدها بقطع الشارع وبدأوا بترديد شعارات تؤيد الحشد وتستنكر تصريحات زيباري.

واقتحم المحتجون مقر الحزب وقاموا بتحطيم محتوياته بعد ان تمكنوا من عبور الاسلاك الشائكة التي وضعتها قوات حماية حفظ القانون عند المدخل الفرعي لمقر الفرع الخامس.

وابلغ مصدر امني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن المحتجين اضرموا النيران بمبنى الفرع الخامس.

واضاف المصدر ان فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات اخماد الحريق المفتعل الذي اندلع داخل مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والمحتجون باشروا بالانسحاب.

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