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انصار التيار الصدري يغلقون مكتبي عمار الحكيم وقناة الفرات في البصرة (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2022-07-29T19:16:51+0000
انصار التيار الصدري يغلقون مكتبي عمار الحكيم وقناة الفرات في البصرة (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة يوم الجمعة، بقيام عدد من أنصار التيار الصدري بمحاصرة مكتب تابع لعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "أنصار التيار الصدري قاموا بإغلاق مكتب الحكيم وآخر تابع لقناة الفرات التابعة لتيار الحكمة.

وأفاد مصدر في التيار الصدري، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بإغلاق انصار التيار عدداً من مكاتب تيار الحكمة في بغداد بسبب خطاب زعيمه عمار الحكيم بشأن تشكيل الحكومة والتظاهرات الصدرية، مبينا ان عمليات الإغلاق ستمتد لمحافظات أخرى.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لوكالة شفق نيوز إن "خطاب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بشأن تشكيل الحكومة والمظاهرات أغضب جماهير التيار الصدري، حيث توجه عدد من أنصار التيار الصدري إلى إغلاق عدد من مكاتب تيار الحكمة في عدد من مناطق بغداد وايضا سيتم إغلاق مكاتبهم في المحافظات".

وأضاف المصدر ان التيار الصدري أطلق على المظاهرات تسمية ثورة عاشوراء الإصلاح مثل ما تحدث عنها السيد مقتدى الصدر في التغريدات الأخيرة".

وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أكد، يوم الجمعة، أنه لن يقف مكتوف الايدي أمام اصوات الفتنة وزج الشباب في الفوضى، داعياً في ذات الوقت الى تعديل قانون الانتخابات، مبينا أن اختيار رئيس مجلس الوزراء من قبل قوى الإطار التنسيقي جاء بمستوى عال من المسؤولية ونكران الذات من قيادات الصف الأول وعدد من قيادات الصف الثاني.

كما أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، أن قوى الإطار التنسيقي متمسكة بمرشحها لمنصب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني رغم اقتحام أنصار التيار الصدري لمقر البرلمان العراقي يوم أمس الأول رفضا لترشيحه.

وانتقد الحكيم طريقة تعامل قوات الأمن الحكومية مع تظاهرات أنصار التيار الصدري والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الخضراء.

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