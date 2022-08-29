متظاهرو التيار الصدري يغلقون دوائر حكومية في ميسان وذي قار

شفق نيوز / أقدم محتجون من أنصار التيار الصدري، يوم الاثنين، على إغلاق مبنى ديوان محافظة ذي قار، وجميع الدوائر الحكومية في ميسان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من أنصار التيار الصدري، كتبوا لافتات على مبنى ديوان محافظة ذي قار (مغلق بأمر ثوار عاشوراء)، مبيناً أن "المحتجين رفعوا شعارات (كلا كلا للمحتل)".

من جانب اخر، أقدم محتجون في ميسان، على إغلاق جميع الدوائر الحكومية في المحافظة، بعد أن قطعوا أوصال المحافظة بإشعال الإطارات في الشوارع العامة.

وأبلغ شهود عيان، الوكالة، أن "العشرات من انصار التيار قطعوا طرقا داخل المحافظة وخارجها تربط ميسان بالمحافظات المجاورة لها بالإطارات المحترقة، وذلك نتيجة انتهاء مهلة الصدر الثورية البالغة ٧٢ ساعة".

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على اتباعه عدم استخدام اسمه او اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.