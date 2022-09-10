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انشقاق يضرب حزب الحلبوسي

Category: سیاسة

Date: 2022-09-10T18:13:24+0000
انشقاق يضرب حزب الحلبوسي

شفق نيوز/ أعلن مسؤول فرع حزب تقدم في محافظة كركوك محمد نصير الجبوري، يوم السبت، تعليق عمله السياسي في الحزب الذي يترأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وعزا الجبوري في بيان اليوم، سبب تعليق عمله السياسي في الحزب إلى "تهميش عرب كركوك سياسياً بشكل واضح جدا إضافة إلى عدم فتح الملفات المهمة مثل القرى المهدمة وآلاف المغيبين الذين لا يعرف عن مصيرهم شيء منذ سنوات".

وأشار إلى "عدم تدخل قيادات الحزب لحل أي مشكلة داخل مدينة كركوك رغم كثرة الأزمات مثل عدم افتتاح مطار كركوك وأزمات الگاز والبانزين، وغيرها من الأزمات التي لم نشاهد فيها دعماً لجماهيرنا من قبل قيادات الحزب، عدم وجود أي بوادر للاهتمام من قبل القيادة مع هذا الجمهور الذي يقدر بالآلاف".

كما نوه الجبوري إلى "عدم اعطاء عرب كركوك مكانتهم الحقيقية في المناصب التنفيذية سواء داخل كركوك او خارجها متمثلة بالمناصب الاتحادية، مع عدم إعطاء الشباب الأولوية في فرص التعيين وفرص العمل".

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