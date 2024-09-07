انشقاق يضرب تحالف الخنجر بسبب المشهد السياسي في المحافظات السُنية

شفق نيوز/ أعلن رئيس تحالف "السيادة" السابق في محافظة نينوى حسن علو الجبوري، يوم السبت، انشقاقه عن التحالف وانضمامه الى تحالف "صقور" الوطن بزعامة مشعان الجبوري.

وكان النائب السابق حسن علو الجبوري رئيسا لتحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر بمحافظة نينوى قبل أن يتسلم رئاسة التحالف في المحافظة النائب لطيف الورشان.

وقال النائب حسن علو الجبوري في تصريح لوكالة شفق نيوز: إنه يعلن انسحابه من تحالف "السيادة" بسبب تهميش قيادة التحالف لمحافظة نينوى ومركزها الموصل من ناحية القرارات وإدارة المشهد السياسي في المحافظات السنية وعموم العراق.

وأضاف أن الانسحاب سببه أيضا التنازلات التي قدمها تحالف "السيادة" في محافظة كركوك والتي جاءت على حساب محافظة نينوى واستحقاق الأغلبية العربية السنية فيها، حسب تعبيره.