انشقاق يضرب ائتلاف المالكي

شفق نيوز/ أعلنت عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف، يوم الجمعة، خروجها عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فيما كشفت أسباب اتخاذ هذا القرار.

وكتبت نصيف، في تدوينة لها على منصة إكس: "أُعلِنُ خروجي من كتلة دولة القانون، لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة".

وأوضحت أن سبب خروجها هو "التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي".

ولفتت نصيف، إلى أن "هذه الرؤية موجودة لدى أغلب الأعضاء المستقلين، والأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية".