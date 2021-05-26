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انشقاق "كبير" يضرب ائتلاف المالكي

Category: سیاسة

Date: 2021-05-26T12:19:36+0000
انشقاق "كبير" يضرب ائتلاف المالكي

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي بائتلاف دولة القانون، يوم الاربعاء، عن انشقاق عشرة نواب من الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "10 نواب من أصل 25 نائباً قرروا الانشقاق عن ائتلاف دولة القانون".    

وأشار المصدر، إلى أن "هؤلاء النواب قاموا بتشكيل كتل انتخابية مختلفة خاصة بهم، وفق الدوائر الانتخابية المتعددة للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبل".

وتضم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية 25 عضواً في مجلس النواب العراقي بالإضافة إلى زعيمه نوري المالكي.

و"دولة القانون" تحالف سياسي عراقي يتزعمه نوري المالكي، انشق عن الائتلاف الوطني العراقي الذي كان يجمع كل القوى الشيعية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.

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