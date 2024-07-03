انشقاق جديد في حزب الحلبوسي.. نائبة تغادر "تقدم" وتنضم لكتلة "المبادرة"

شفق نيوز/ أعلنت النائبة نورس العيسى، عضو كتلة "تقدم" النيابية بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأربعاء، عن انضمامها إلى كتلة "المبادرة".

وكتبت العيسى في تغريدة على حسابها في منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز "متوكلة على الله، ومستندة إلى إرادة صادقة لخدمة أهلي ووطني، وبعد التشاور والتداول مع أهل الرأي ممن أثق بهم وأطمئن لرأيهم، قررت الانضمام إلى كتلة المبادرة".

وبينت أن انضمامها للكتلة الجديدة هو "سعياً لتحقيق مصالح أهلي، وتغلبياً للمصلحة العامة التي أقسمت على الحفاظ عليها وحمايتها".

وفي السادس من حزيران/ يونيو الماضي، أعلن 11 نائباً وعضواً في مجالس المحافظات، انشقاقهم عن كتلة حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، وتأسيس جبهة سياسية باسم كتلة "المبادرة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب زياد الجنابي، حضرته وكالة شفق نيوز، أعلن فيه عن ذلك في بيان تلاه وسط النواب والأعضاء المنشقين.

وعزا النواب والأعضاء المنشقون في البيان سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى "حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية، وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، مما دفعنا لتأسيس كتلة (المبادرة) لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي".

وأضافوا أن "الكتلة تتبنى مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من جميع الفرقاء"، مطالبين بتحقيق ما تضمنته ورقة الاتفاق السياسي والتي على إثرها تشكلت الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.