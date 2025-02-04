انشقاقات وتحالفات جديدة.. تغيير مرتقب في خارطة مجلس محافظة نينوى

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، يوم الثلاثاء ، عن وجود تحالفات جديدة قد تساهم في تغيير الخارطة السياسية في المجلس، مشيراً إلى انشقاقات محتملة داخل تحالف "نينوى المستقبل" الذي يضم 16 عضواً، من بينهم أعضاء من الإطار التنسيقي.

وقال عضو المجلس، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه التحالفات والانشقاقات قد تؤثر بشكل كبير على مراكز القوى في المجلس، مما قد يصب في مصلحة تحالف نينوى الموحدة، الذي يضم 13 عضواً بينهم 4 مقاعد للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف أن "مجلس نينوى الذي يضم 29 عضواً منقسم إلى تحالفين رئيسيين، هما نينوى المستقبل ونينوى الموحدة، وفي الفترات السابقة، لم يتمكن المجلس من تحقيق النصاب في الجلسات الأخيرة بسبب غياب بعض الأعضاء، مما عطل سير العمل".

وتابع أن "غياب الأعضاء كان بدوافع حزبية، للتأثير على النصاب وإفشال الجلسات حين كانت نينوى الموحدة مقاطعة للجلسات فيما سبق"، مبينا أن "التغيير في التحالفات السياسية داخل المجلس سيكون له تأثير كبير على التوازن السياسي في نينوى، وقد يكون لصالح تحالف نينوى الموحدة في المستقبل القريب".

وسبق لمجلس محافظة نينوى، أن شهد مقاطعة لكتلتي "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني لنحو 3 أشهر، قبل أن يعودوا للمجلس في منتصف أيلول الماضي، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الادارية.

وكانت كتلة "بابليون" في مجلس محافظة نينوى، لوّحت في 16 كانون الثاني الجاري، باستجواب وإقالة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في حال لم يصادق على رؤساء الوحدات الإدارية الذين صوت عليهم مجلس نينوى قبل 4 أشهر.

وأبلغ عضو في مجلس محافظة نينوى، في وقت سابق الوكالة، بوجود تحرك جاد لاستجواب محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تمهيداً لإقالته، في خطوة مدفوعة بخلافات سياسية على إثر التأخر بإصدار الأوامر الإدارية.