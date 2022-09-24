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انشغل بكرة القدم.. الخارجية: سنتابع اهمال دبلوماسي لاجتماع الأمم المتحدة

Category: سیاسة

Date: 2022-09-24T19:57:34+0000
انشغل بكرة القدم.. الخارجية: سنتابع اهمال دبلوماسي لاجتماع الأمم المتحدة

شفق نيوز/ اكدت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت، انها ستتخذ "الإجراءات المناسبة" بحق دبلوماسي عراقي انشغل عن أداء واجبه.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة قالت أنها تعود لدبلوماسي عراقي انشغل بمتابعة مباراة لكرة القدم أثناء انعقاد أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقال أحمد الصحاف المتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تتابعُ وزارة الخارجيّة موضوعة الصورة التي تمَّ تداولها لموظفٍ دبلوماسيّ شُغِلَ عن متابعةِ واجباته أثناء إجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة".

واضاف الصحاف؛ "تؤكِّدُ الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيَّةِ حضورها".

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