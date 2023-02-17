انسحاب 4 نواب من حزب تقدم بزعامة الحلبوسي

شفق نيوز/ اعلن 4 نواب، يوم الجمعة، انسحابها رسميا من حزب وكتلة تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

والنواب الأربعة هم (فلاح الزيدان ولطيف الورشان وعادل المحلاوي ويوسف السبعاوي).

وجاء في بيان الانسحاب الذي نشره النائب عادل المحلاوي على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، "يعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة عن انسحابهم رسميا من حزب وكتلة تقدم النيابية ولملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار".

وأعلن النواب المنسحبون، "بقائهم ضمن تحالف السيادة حفاظا على تمثيل محافظاتهم وجماهيرهم؛ على أمل صياغة جديدة تعيد للتحالف دوره، ولأعضائه مكانتهم في الدفاع عن قضايا شعبهم وجماهيرهم"، وفقاً للبيان.