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انسحاب مصوتين من محطات الاقتراع بسبب أعطال.. و"وزير الصدر" يوجه نداءً: لا تنسحبوا

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T06:35:43+0000
انسحاب مصوتين من محطات الاقتراع بسبب أعطال.. و"وزير الصدر" يوجه نداءً: لا تنسحبوا

شفق نيوز/ دفعت اعطال فنية اصابت الاجهزة الالكترونية الخاصة بالانتخابات في محطات مختلفة في محافظات عراقية عدة، المصوتين الى الانسحاب من محطات الاقتراع.

وأفاد مراقبون للانتخابات في العراق، في وقت سابق اليوم الأحد، بحدوث أعطال فنية وتوقف بأجهزة التصويت خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية في محافظات: الأنبار، وشمال العاصمة بغداد، وبابل، كركوك ، فضلاً عن محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وبسبب تلك الأعطال، وجه "وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نداءً الى اتباعه قائلاً "أبلغنا المختصين فلا تنسحبوا".

 

 

 

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