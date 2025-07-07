انسحاب عضو من تحالف "نينوى المستقبل" رفضاً لـ"تمزيق" وحدة المحافظة

شفق نيوز / أعلن عضو مجلس محافظة نينوى مروان الزيدان، اليوم الاثنين، انسحابه من تحالف "نينوى المستقبل"، مؤكداً اتخاذه موقف الحياد في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها المحافظة.

وقال الزيدان، وهو أحد أعضاء حزب "تقدم" المنضوي ضمن التحالف، في تصريح لوكالة شفق نيوز، "أعلن انسحابي من كتلة نينوى المستقبل والبقاء محايداً في ظل الظروف التي تحيط بالمحافظة"، مشدداً على أنه "لن يكون جزءاً من تمزيق وحدة نينوى وتقاسم خيراتها من بعض الجهات والأحزاب المتنفذة في حكومتي نينوى والمركز، التي لا تريد الاستقرار للمحافظة، إنما همها مكاسبها الشخصية فقط”.

وختم الزيدان تصريحه بالقول: "لا أساوم على وطنية نينوى… والله من وراء القصد".

وتُعد كتلة “نينوى المستقبل” إحدى التحالفات الرئيسية في مجلس محافظة نينوى، وتضم 16 عضواً من ممثلي تحالف الإطار التنسيقي، وحزب “تقدم”، وعدداً من ممثلي الكوتات، فيما تقابلها كتلة “نينوى الموحدة” التي تضم 15 عضواً آخرين الى جانب البارتي ، ما يعكس انقساماً واضحاً داخل المجلس.

وتشهد أروقة مجلس محافظة نينوى في الآونة الأخيرة صراعات سياسية متصاعدة بين الكتل حول توزيع المناصب وتقاسم النفوذ، وسط دعوات من أطراف متعددة للحفاظ على وحدة المحافظة وتغليب المصلحة العامة.