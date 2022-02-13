انسحاب جماعي جديد يجتاح حركة "امتداد"

شفق نيوز / أعلن 17 عضواً في حركة امتداد السياسية، المنبثقة من حراك تشرين الاحتجاجي، يوم الأحد، الانسحاب من الحركة، على خلفية "إنحراف" أغلب الأعضاء الذين يمثلون الحركة في البرلمان العراقي، عن النظام الداخلي لها.

والأعضاء المنسحبون من الحركة، هم كل من (كرار عدنان عبد، أحمد دوهان، حيدر هديب الجبوري، يوسف الجبوري، مرتضى العويدي، سيف الأكدي، خليل كطان شمران، أحمد فليح آل صديان، صادق المعموري، طارق إياد، بهاء السومري، باسم أحمد الجبوري، بهاء عبد الأمير، وائل الجبوري، أحمد عبد كاظم، أنور الجبوري، عامر محسن الجبوري).

والمنسحبون من حركة امتداد، هم فريق عمل وأعضاء منتمين للحركة في جنوب بابل، وفق بيان صادر عنهم، ورد لوكالة شفق نيوز.

وتعرضت حركة "امتداد" لهزة عنيفة مطلع شهر شباط الجاري، حيث استقال ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للحركة احتجاجاً على تصويت رئيس الحركة علاء الركابي وستة نواب آخرين لصالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في أول جلسة للبرلمان عقدت وتم خلال انتخاب هيئة رئاسة المجلس، وهو ما اعتبروه انحرافاِ على الأهداف الاساسية التي تأسست بموجبها الحركة وهي عدم السماح للطبقة السياسية الحاكمة بالاستمرار في مناصبهم.

وفي وقت لاحق، من يوم 1 شباط الجاري، أعلنت عضو ومرشحة حركة "امتداد" بانتخابات مجلس النواب، آلاء الياسري، استقالتها هي الأخرى من الحركة بسبب ما وصفته من "باع وطنه وضميره".

وتحصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في البرلمان العراقي، وأغلب نوابها من الناشطين في ساحات الاحتجاج.