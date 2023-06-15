اندونيسيا تشتري سرب طائرات قطرية "مستعملة" بنحو 800 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، توقيع عقد مع قطر لشراء أسطول مقاتلات فرنسية مستعملة من طراز "ميراج" في محاولة منها لسد فجوة دفاعية جوية طويلة الأمد.

ونقل موقع "ديفينس نيوز" الأميركي المختص بشؤون القضايا الدفاعية والتسليح عن القوات الجوية الإندونيسية أنها "وقعت عقدا بقيمة تصل لنحو 795 مليون دولار في يناير الماضي لشراء أسطول القوات الجوية الأميرية القطري المكون من 12 مقاتلة من طراز "ميراج 2000".

وفقا لسلاح الجو الإندونيسي فإن العقد "يشمل شراء 14 محركا والحصول على معدات وخدمات دعم لمدة ثلاث سنوات مع تدريب طواقم الطائرات".

وبموجب الإتفاق، سيتم تسليم الطائرة في غضون عامين من تاريخ العقد، وفقا للموقع.

وتخطط إندونيسيا لوضع طائرات "ميراج 2000" في قاعدة سوباديو الجوية في بونتياناك على الساحل الغربي لجزيرة كاليمانتان القريبة من بحر الصين الجنوبي.

وتمتلك قطر أسطولا مكونا من تسع طائرات "ميراج 2000" ذات المقعد الواحد وثلاث طائرات "ميراج 2000" ذات المقعدين.