سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اندلاع حرائق كبيرة في مزارع بدهوك جراء قصف الطائرات التركية

Category: سیاسة

Date: 2021-07-06T10:50:43+0000
اندلاع حرائق كبيرة في مزارع بدهوك جراء قصف الطائرات التركية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، يوم الثلاثاء، باندلاع حرائق كبيرة في مزارع شمالي المحافظة جراء قصف الطائرات التركية.

وقال مدير ناحية جمانكي التابعة لقضاء العمادية "الند امير"، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت اليوم، محيط قرية هيزانكي شمال الناحية"، مبيناً أن "القصف وقع بالقرب من منازل القرويين بنحو 500 متر  وأدى الى اندلاع حرائق كبيرة بمزارع الفلاحين  والتي ماتزال مشتعلة حتى الان ".

وأشار مدير الناحية إلى أن "اكثر من 25 عائلة مسيحية تقيم في قرية هيزانكي"، لافتاً إلى "وجود عدد كبير من معسكرات حزب العمال الكوردستاني في هذه المنطقة".

وتنفذ القوات التركية وخلال السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الكورد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكوردستاني“، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

related

بعد هجوم العماليين.. بارزاني والكاظمي يتفقان على حماية الحدود

Date: 2021-06-05 20:19:58
بعد هجوم العماليين.. بارزاني والكاظمي يتفقان على حماية الحدود

بغداد تدين هجوم حزب العمال على البيشمركة وتتوعد

Date: 2020-11-05 04:44:06
بغداد تدين هجوم حزب العمال على البيشمركة وتتوعد

القضاء ينفي إصداره مذكرة قبض بحق العبادي: الداخلية هي المختصة

Date: 2019-11-02 17:20:36
القضاء ينفي إصداره مذكرة قبض بحق العبادي: الداخلية هي المختصة

محمد علاوي يكشف آلية ترشيحه من 170 برلمانيا ويوجه نداء للمحتجين

Date: 2020-02-03 07:15:09
محمد علاوي يكشف آلية ترشيحه من 170 برلمانيا ويوجه نداء للمحتجين

مصدر: الدرون المهاجمة لأرامكو انطلقت من العراق وليس اليمن

Date: 2019-09-15 11:01:31
مصدر: الدرون المهاجمة لأرامكو انطلقت من العراق وليس اليمن

النزاهة النيابية توقف التصويت على قانون الغاء امتيازات المسؤولين

Date: 2019-11-19 19:50:34
النزاهة النيابية توقف التصويت على قانون الغاء امتيازات المسؤولين

رئيس إقليم كوردستان والحلبوسي يتفقان على العمل المشترك لتجاوز الأزمات

Date: 2021-05-03 15:03:07
رئيس إقليم كوردستان والحلبوسي يتفقان على العمل المشترك لتجاوز الأزمات

حبس شديد لبرلمانية عراقية بسبب شراء مقعد نيابي بربع مليون دولار

Date: 2019-12-30 12:55:29
حبس شديد لبرلمانية عراقية بسبب شراء مقعد نيابي بربع مليون دولار