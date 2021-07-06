اندلاع حرائق كبيرة في مزارع بدهوك جراء قصف الطائرات التركية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، يوم الثلاثاء، باندلاع حرائق كبيرة في مزارع شمالي المحافظة جراء قصف الطائرات التركية.

وقال مدير ناحية جمانكي التابعة لقضاء العمادية "الند امير"، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت اليوم، محيط قرية هيزانكي شمال الناحية"، مبيناً أن "القصف وقع بالقرب من منازل القرويين بنحو 500 متر وأدى الى اندلاع حرائق كبيرة بمزارع الفلاحين والتي ماتزال مشتعلة حتى الان ".

وأشار مدير الناحية إلى أن "اكثر من 25 عائلة مسيحية تقيم في قرية هيزانكي"، لافتاً إلى "وجود عدد كبير من معسكرات حزب العمال الكوردستاني في هذه المنطقة".

وتنفذ القوات التركية وخلال السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الكورد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكوردستاني“، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.