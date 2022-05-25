سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض صادرات النفط وانهيار الدينار العراقي.. تبعات جلسة الخميس النيابية

Category: سیاسة

Date: 2022-05-25T06:20:51+0000
انخفاض صادرات النفط وانهيار الدينار العراقي.. تبعات جلسة الخميس النيابية

شفق نيوز/ حذر مصدر نيابي، يوم الأربعاء، من انخفاض صادرات النفط العراقية، وانهيار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، في حال مُرر "قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل" بصيغته الحالية.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القانون سيتسبب بمشكلات اقتصادية للعراق، من ناحية الشركات الأجنبية العاملة في العراق، وبيع النفط إلى الشركات العالمية".

وأوضح أن "المادة الأولى والثانية من قانون حظر التطبيع تمنع الشركات الخاصة والأجنبية العاملة في العراق وكذلك المستثمرين الأجانب، من أي تعاون مع إسرائيل".

وأشار المصدر، إلى أن "المادة السادسة من القانون تنص على حل الشركات الخاصة وطرد الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، في حال ثبت أن هناك علاقة تربط تلك الشركات بإسرائيل".

وأكد المصدر النيابي، أن "إقرار القانون في مجلس النواب وتنفيذه سيسبب بانسحاب الكثير من الشركات والمستثمرين الأجانب خصوصا الشركات العاملة في مجال النفط، خوفا من طردهم ومصادرة أموالهم بحجة تعاونهم مع إسرائيل، وما سيسبب ذلك انخفاض صادرات النفط العراقي".

وختم المصدر، حديثه بالقول إن "إقرار القانون بهذه الصيغة، سيسبب بخسارة العراق اقتصاديا وقد يسبب أيضاً بانخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي".

 البداية

يشار إلى أنّ العراق لا يقيم أي علاقات مع "إسرائيل"، وترفض غالبية القوى السياسية المتصدية للمشهد التطبيع معه.

لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تبنى يوم (23 نيسان 2022) تقديم مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع إسرائيل، عبر كتلته النيابية وحلفائها في البرلمان العراقي.

وإثر ذلك، أعلنت الكتلة الصدرية، يوم (24 نيسان 2022)، تقديم تحالف "إنقاذ الوطن" الذي يضم كلاً من (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) مقترح مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع أو التعامل مع إسرائيل الى رئاسة مجلس النواب بهدف تشريعه خلال الجلسات البرلمانية.

وفي يوم (11 آيار 2022)، أنهى مجلس النواب العراقي، في جلسته السابعة من فصـله التشريعي الأول، القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل، وفي يوم (19 آيار 2022) أنهى المجلس النيابي، تقرير ومناقشة مقترح القانون.

ويعتزم مجلس النواب، التصويت على القانون، ومنحه الصفة الرسمية، خلال جلسة من المقرر أن يعقدها غداً الخميس (26 آيار 2022)، لهذا الغرض.

related

البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمقترح حظر التطبيع مع اسرائيل

Date: 2022-05-10 19:43:20
البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمقترح حظر التطبيع مع اسرائيل

البرلمان يحدد موعد التصويت على قانون حظر التطبيع مع إسرائيل

Date: 2022-05-19 14:49:33
البرلمان يحدد موعد التصويت على قانون حظر التطبيع مع إسرائيل

وثيقة.. البرلمان العراقي يخصص جلسته المقبلة للتصويت على قانون حظر التطبيع مع اسرائيل

Date: 2022-05-24 18:30:38
وثيقة.. البرلمان العراقي يخصص جلسته المقبلة للتصويت على قانون حظر التطبيع مع اسرائيل

البرلمان العراقي يتوجه لإحتساب 3 دوائر انتخابية في المحافظة الواحدة

Date: 2020-06-13 17:34:01
البرلمان العراقي يتوجه لإحتساب 3 دوائر انتخابية في المحافظة الواحدة

البرلمان يصوت على إعادة 30 الفاً إلى الحشد ويمهل الحكومة 90 يوما لإنهاء مناصب الوكالة

Date: 2021-03-31 17:12:51
البرلمان يصوت على إعادة 30 الفاً إلى الحشد ويمهل الحكومة 90 يوما لإنهاء مناصب الوكالة

تحالف الحلبوسي: الاجدر بوزير الكهرباء الحضور للبرلمان بدل الاستقالة وتعقيد المشكلة

Date: 2021-06-30 09:16:20
تحالف الحلبوسي: الاجدر بوزير الكهرباء الحضور للبرلمان بدل الاستقالة وتعقيد المشكلة

برلماني يقود حملة لإقالة الحلبوسي رداً على "تصرفه" ضد خشان

Date: 2022-05-13 13:56:11
برلماني يقود حملة لإقالة الحلبوسي رداً على "تصرفه" ضد خشان

وثيقة .. البرلمان العراقي يعقد جلسة الاربعاء للتصويت على قانون انتخاباته

Date: 2019-12-10 14:43:09
وثيقة .. البرلمان العراقي يعقد جلسة الاربعاء للتصويت على قانون انتخاباته