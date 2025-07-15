"انحرفت عن دورها".. انسحاب عضو بارز من هيئة علماء المسلمين في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن عضو الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين في العراق والمتحدث الرسمي السابق باسمها محمد بشار الفيضي، يوم الثلاثاء، انسحابه الرسمي من الهيئة، عازياً ذلك إلى ما اعتبره "تراجعاً في أداء المؤسسة" عن أهدافها ومواقفها الوطنية.

وقال الفيضي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "اتخذ قراره بالانسحاب بعد جهود كبيرة لإصلاح المؤسسة من الداخل، غير أن محاولاته لم تلقَ استجابة من القائمين على الهيئة"، مضيفاً أن "الهيئة انحرفت عن دورها الرسالي وتعرضت لسوء إدارة أضر بها داخلياً وخارجياً".

وأشار الفيضي إلى أن الهيئة مرّت في السنوات الأخيرة بما وصفه بـ"جمود سياسي وانغلاق فكري"، وأصبحت بعيدة عن نبض الشعب وتحدياته، وفقدت توازنها بعد أن تحولت إلى "منصة لمواقف ضيقة ومكرّرة"، مؤكدا أن "قراره بالانسحاب جاء بعد مشاورات ومراجعات طويلة".

واوضح ان "الإصلاح لم يعد ممكناً من داخل الهيئة"، داعياً إلى "مراجعة شاملة لمسار المؤسسة، وتأسيس رؤية وطنية جديدة تستجيب لمتغيرات العراق والمنطقة".

وختم الفيضي بيانه بالتأكيد على أنه "لا يطمح إلى تأسيس بديل للهيئة، بل يأمل في أن تعود إلى سابق عهدها كمؤسسة تجمع العراقيين وتتبنى قضاياهم العادلة".

وتعد هيئة علماء المسلمين في العراق من أبرز المؤسسات الدينية السنية التي تشكّلت بعد عام 2003، وتتخذ من الخطاب الديني المعارض لـ"الاحتلال الأميركي" أساساً لمواقفها.

وقد عُرفت بمواقفها الرافضة للعملية السياسية الجارية، وتُبدي تحفظات على السياسات الحكومية المتعاقبة، كما أنها لا تشارك بشكل رسمي في أي من مؤسسات الدولة.