"انتهى وقتكم".. مبعوث ترمب: 2026 عام حسم 18 ملفاً في العراق

شفق نيوز- بغداد

وجه مارك سافايا، مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترمب إلى العراق، رسالة إلى الشعب العراقي بمناسبة استقبال عام 2026، قدّم فيها التهاني والتمنيات بالسلام والوحدة وتجدد الأمل.

وقال سافايا في رسالته ونشرها باللغتين الانكليزية والعربية، عبر حسابه على موقع (X): "إلى شعب العراق، مع استقبال عام 2026 أتقدم إليكم بأصدق التمنيات بالسلام والوحدة وتجدد الأمل، إن قوتكم وصمودكم مصدر إلهام للعالم"، مضيفاً أن "العام الجديد سيحمل فرصاً أفضل واستقراراً ومستقبلاً أكثر إشراقاً لجميع العراقيين".

وأكد أن "العمل سيستمر مع حكومة جمهورية العراق ضمن الدستور والقانون العراقي لتأمين مستقبل مشرق للعراق والعراقيين"، معرباً عن أمله بأن "يكون عام 2026 عاماً لنهاية:

عدم الاستقرار، ونهب ثروات البلد، وضعف الخدمات، والسلاح الفالت، والتهريب، والبطالة، والميليشيات، وغسيل الأموال، والجهل، والتوترات الداخلية، والعقود الوهمية، والفقر، والتدخلات الخارجية، والاختلاسات، وعدم المساواة، والفساد، والتحايل على القانون، والظلم.

وأضاف المبعوث الاميركي أن "هذا الكلام موجه لمن عاث في أرض العراق فساداً، انتهى وقتكم وبدأ وقت العراق والعراقيين"، مشدداً على أن "العراق سيبقى وعلمه عالياً خفاقاً ومصدر فخر لكل العراقيين".

وختم رسالته بالقول: "ما زلنا في البداية".