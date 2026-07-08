انتهاء مراسم التشييع في النجف.. التحضيرات جارية لنقل جثمان خامنئي إلى كربلاء

شفق نيوز- النجف

أُقيمت في الصحن العلوي بمدينة النجف، يوم الأربعاء، صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل، آية الله علي خامنئي، بإمامة الأستاذ في الحوزة العلمية محمد تقي الحكيم، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

ومع انتهاء مراسم صلاة الوداع، اختتمت في النجف خطوات التشييع كافة، حيث تجري حالياً التحضيرات اللوجستية لنقل الجثمان إلى مدينة كربلاء، ليلتحق بجثامين أفراد عائلته الذين قضوا في أواخر شهر شباط/ فبراير جراء الضربات الأميركية.

وشهدت مدينة كربلاء إقامة مراسم تشييع لجثامين أفراد العائلة في ضريحي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، بانتظار وصول جثمان المرشد في تمام الساعة الرابعة عصراً، لينطلق التشييع الرسمي والشعبي في المدينة باتجاه العتبات المقدسة.

وكان مئات الآلاف قد شاركوا في مراسم التشييع التي انطلقت بمدينة النجف صباح اليوم الأربعاء، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لمواكبة الحدث.

وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة العليا لمراسم التشييع أن التقديرات الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من مليوني شخص في المراسم، فيما تولى نحو 4300 إعلامي عراقي وأجنبي التغطية الصحفية المباشرة للحدث.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، كان قد وجّه في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة، اليوم الأربعاء، تزامناً مع انطلاق مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل وتأمين الحشود المشاركة.